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Натяжитель ремня Suzuki SX4 / VitaraНатяжитель ремня Suzuki SX4 / VitaraНатяжитель ремня Suzuki SX4 / VitaraНатяжитель ремня Suzuki SX4 / Vitara
4
3,000 ₽
Натяжитель ремня Suzuki SX4 / Vitar... Луганск 01 мая 2023
Продажа квартиры, 2 комнаты, 46 м², агентПродажа квартиры, 2 комнаты, 46 м², агентПродажа квартиры, 2 комнаты, 46 м², агентПродажа квартиры, 2 комнаты, 46 м², агент
8
28,000 $
Продажа квартиры, 2 комнаты, 46 м²,... Луганск, р-н Жовтневый 20 февраля 2023
Аренда квартиры, 2 комнаты, 57 м² агентАренда квартиры, 2 комнаты, 57 м² агентАренда квартиры, 2 комнаты, 57 м² агентАренда квартиры, 2 комнаты, 57 м² агент
9
35,000 ₽
Аренда квартиры, 2 комнаты, 57 м² а... Луганск, р-н Артёмовский 06 мая 2023
Колодки тормозные дисковые передние AUDI/SEAT/VOLKSWAGEN 1
1,560 ₽
Колодки тормозные дисковые передние... Луганск, р-н Жовтневый 02 апреля 2023
Принтер цветной Canon MP240 с СНПЧПринтер цветной Canon MP240 с СНПЧПринтер цветной Canon MP240 с СНПЧПринтер цветной Canon MP240 с СНПЧ
5
3,600 ₽
Принтер цветной Canon MP240 с СНПЧ Луганск, р-н Ленинский 03 апреля 2023
Ресивер цифровой Alphabox T24 DVB-T2+IPTVРесивер цифровой Alphabox T24 DVB-T2+IPTVРесивер цифровой Alphabox T24 DVB-T2+IPTV
3
100 ₽
Ресивер цифровой Alphabox T24 DVB-T... Луганск 01 мая 2023
Продажа квартиры, 2 комнаты, 45 м², от собственникаПродажа квартиры, 2 комнаты, 45 м², от собственникаПродажа квартиры, 2 комнаты, 45 м², от собственникаПродажа квартиры, 2 комнаты, 45 м², от собственника
6
30,000 $
Продажа квартиры, 2 комнаты, 45 м²,... Луганск, р-н Жовтневый 02 апреля 2023
Продажа квартиры, 4 комнаты, 83.5 м², от собственникаПродажа квартиры, 4 комнаты, 83.5 м², от собственникаПродажа квартиры, 4 комнаты, 83.5 м², от собственникаПродажа квартиры, 4 комнаты, 83.5 м², от собственника
18
70,000 $
Продажа квартиры, 4 комнаты, 83.5 м... Луганск, р-н Артёмовский вчера в 12:33
Металлопрокат (в ассортименте) с доставкой. 1
от 100 ₽
Металлопрокат (в ассортименте) с до... Луганск, р-н Жовтневый сегодня в 02:02
Ролик обводной для а/м Suzuki дв. J18A, J20A, J23AРолик обводной для а/м Suzuki дв. J18A, J20A, J23A
2
1,700 ₽
Ролик обводной для а/м Suzuki дв. J... Луганск 01 мая 2023
Аукционы Больше объявлений
Принтер цветной Canon MP240 с СНПЧПринтер цветной Canon MP240 с СНПЧПринтер цветной Canon MP240 с СНПЧПринтер цветной Canon MP240 с СНПЧ
5
3,600 ₽
Принтер цветной Canon MP240 с СНПЧ Луганск, р-н Ленинский 03 апреля 2023
USB 2.0 HUB Apacer AP520 по последней ставке 1
100 ₽
USB 2.0 HUB Apacer AP520 по последн... Луганск 02 мая 2023
Воля Донбасса, Луганск, 2019 г.Воля Донбасса, Луганск, 2019 г.
2
1 ₽
Воля Донбасса, Луганск, 2019 г. Луганск, р-н Ленинский 01 мая 2023
Samsung Galaxy A5-2015 (SM-A500f)Samsung Galaxy A5-2015 (SM-A500f)Samsung Galaxy A5-2015 (SM-A500f)Samsung Galaxy A5-2015 (SM-A500f)
5
2,750 ₽
Samsung Galaxy A5-2015 (SM-A500f) Луганск, р-н Ленинский 03 апреля 2023
Ресивер цифровой Alphabox T24 DVB-T2+IPTVРесивер цифровой Alphabox T24 DVB-T2+IPTVРесивер цифровой Alphabox T24 DVB-T2+IPTV
3
100 ₽
Ресивер цифровой Alphabox T24 DVB-T... Луганск 01 мая 2023
Недвижимость Больше объявлений
Квартира посуточно, 1 комната, 34 м², от собственникаКвартира посуточно, 1 комната, 34 м², от собственникаКвартира посуточно, 1 комната, 34 м², от собственникаКвартира посуточно, 1 комната, 34 м², от собственника
4
Цена не указана
Квартира посуточно, 1 комната, 34 м... Луганск, р-н Жовтневый сегодня в 14:17
Продажа квартиры, 4 комнаты, 83.5 м², от собственникаПродажа квартиры, 4 комнаты, 83.5 м², от собственникаПродажа квартиры, 4 комнаты, 83.5 м², от собственникаПродажа квартиры, 4 комнаты, 83.5 м², от собственника
18
70,000 $
Продажа квартиры, 4 комнаты, 83.5 м... Луганск, р-н Артёмовский вчера в 12:33
Квартира посуточно, 2 комнаты, 54 м², от собственникаКвартира посуточно, 2 комнаты, 54 м², от собственникаКвартира посуточно, 2 комнаты, 54 м², от собственникаКвартира посуточно, 2 комнаты, 54 м², от собственника
6
4,000 ₽
Квартира посуточно, 2 комнаты, 54 м... Луганск, р-н Ленинский 08 мая 2023
дом, 60 м², от собственникадом, 60 м², от собственникадом, 60 м², от собственникадом, 60 м², от собственника
9
3,500 ₽
дом, 60 м², от собственника Луганск, р-н Ленинский 08 мая 2023
Продажа квартиры, 2 комнаты, 44 м², агентПродажа квартиры, 2 комнаты, 44 м², агентПродажа квартиры, 2 комнаты, 44 м², агентПродажа квартиры, 2 комнаты, 44 м², агент
8
31,000 $
Продажа квартиры, 2 комнаты, 44 м²,... Луганск, р-н Жовтневый 06 мая 2023
Продажа квартиры, 1 комната, 38 м², агентПродажа квартиры, 1 комната, 38 м², агентПродажа квартиры, 1 комната, 38 м², агентПродажа квартиры, 1 комната, 38 м², агент
8
22,000 $
Продажа квартиры, 1 комната, 38 м²,... Луганск, р-н Ленинский 06 мая 2023
Аренда квартиры, 2 комнаты, 57 м² агентАренда квартиры, 2 комнаты, 57 м² агентАренда квартиры, 2 комнаты, 57 м² агентАренда квартиры, 2 комнаты, 57 м² агент
9
35,000 ₽
Аренда квартиры, 2 комнаты, 57 м² а... Луганск, р-н Артёмовский 06 мая 2023
Продам дом, 282 м², 11 сот.Продам дом, 282 м², 11 сот.Продам дом, 282 м², 11 сот.Продам дом, 282 м², 11 сот.
9
156,000 $
Продам дом, 282 м², 11 сот. Луганск, р-н Ленинский 05 мая 2023
Продам дом, 282 м², 11 сот.Продам дом, 282 м², 11 сот.Продам дом, 282 м², 11 сот.Продам дом, 282 м², 11 сот.
10
156,000 $
Продам дом, 282 м², 11 сот. Луганск, р-н Ленинский 05 мая 2023
Продам дом, 100 м², 6 сот.Продам дом, 100 м², 6 сот.Продам дом, 100 м², 6 сот.Продам дом, 100 м², 6 сот.
10
30,000 $
Продам дом, 100 м², 6 сот. Луганск, р-н Артёмовский 04 мая 2023
Продажа квартиры, 2 комнаты, 54 м², агентПродажа квартиры, 2 комнаты, 54 м², агентПродажа квартиры, 2 комнаты, 54 м², агентПродажа квартиры, 2 комнаты, 54 м², агент
10
2,8 млн ₽
Продажа квартиры, 2 комнаты, 54 м²,... Луганск, р-н Артёмовский 04 мая 2023
Квартира посуточно, 1 комната, 39 м², от собственникаКвартира посуточно, 1 комната, 39 м², от собственникаКвартира посуточно, 1 комната, 39 м², от собственникаКвартира посуточно, 1 комната, 39 м², от собственника
7
3,000 ₽ за сутки
Квартира посуточно, 1 комната, 39 м... Луганск, р-н Ленинский 04 мая 2023
Продажа квартиры, 3 комнаты, 77 м², агентПродажа квартиры, 3 комнаты, 77 м², агентПродажа квартиры, 3 комнаты, 77 м², агентПродажа квартиры, 3 комнаты, 77 м², агент
10
58,000 $
Продажа квартиры, 3 комнаты, 77 м²,... Луганск, р-н Артёмовский 04 мая 2023
Фото
нет
200,000 $
Производство, 90000 м², от собствен... Луганск, р-н Жовтневый 04 мая 2023
Продажа квартиры, 4 комнаты, 63 м², агентПродажа квартиры, 4 комнаты, 63 м², агентПродажа квартиры, 4 комнаты, 63 м², агентПродажа квартиры, 4 комнаты, 63 м², агент
10
29,000 $
Продажа квартиры, 4 комнаты, 63 м²,... Луганск, р-н Жовтневый 03 мая 2023
Офисное помещение, 150 м², агентОфисное помещение, 150 м², агентОфисное помещение, 150 м², агентОфисное помещение, 150 м², агент
8
38,000 $
Офисное помещение, 150 м², агент Луганск, р-н Артёмовский 03 мая 2023
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Все объявления ЛНР

Первый онлайн гипермаркет объявлений ЛНР для быстрых, удобных и безопасных покупок и продаж. Наш сервис предоставляет неограниченные возможности для всех, у кого есть необходимость купить или продать товар в ЛНР. Для наших пользователей и гостей ресурса предоставлены следующие разделы и сервисы: Доска бесплатных объявлений ЛНР, маркетплейс для пролавцов города , безопасные сделки для покупателей.

Объявления, опубликованные на нашем сайте автоматически публикуются в ленты социальных сетей и мессенджеров. Это позволяет кратно увеличить охват заинтересованной аудитории размещённых предложений.

Для жителей ЛНР доступно бесплатное размещение объявлений в категориях "Недвижимость", "Транспорт", "Для бизнеса", "Услуги", "Детские товары", "Электроника", "Мода и стиль", "Красота и здоровье", "Хобби и развлечения", "Спорт и отдых", "Для дома и дачи", "Животные", "Стройматериалы и инструменты", "Хэндмейд", "Вакансии".

Для организаций Луганской Народной Республики доступна возможность открыть интернет-магазин или представительство внутри сервиса. Для магазинов на прощадке действует специальная партнёрская программа доски объявлений ЛНР. 

В рамках сервиса действует система продажи по принципу аукционов. Продавец назначает начальную ставку и ставку, за которую он гарантированно готов продать тот или иной товар. По завершении аукциона выбирается победитель, которому отправляется уведомление о победе в аукционе. Если ставка не достигла оптимальной для продавца цены, он имеет право решить, продавать ли товар за последнюю предложенную цену.

Обращаем ваше внимание, что администрация сайта не несёт ответственности за достоверность сведений, указанных в объявлениях. Модераторы доски объявлений сервиса VIVAT.SU отслеживают и отклоняют только объявления, явно нарушающие законодательство в области оборота запрещённых средств, а также вызывающие сомнения в достоверности заявленных в них сведений.

 

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