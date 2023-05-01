Первый онлайн гипермаркет объявлений ЛНР для быстрых, удобных и безопасных покупок и продаж. Наш сервис предоставляет неограниченные возможности для всех, у кого есть необходимость купить или продать товар в ЛНР. Для наших пользователей и гостей ресурса предоставлены следующие разделы и сервисы: Доска бесплатных объявлений ЛНР, маркетплейс для пролавцов города , безопасные сделки для покупателей.

Объявления, опубликованные на нашем сайте автоматически публикуются в ленты социальных сетей и мессенджеров. Это позволяет кратно увеличить охват заинтересованной аудитории размещённых предложений.

Для жителей ЛНР доступно бесплатное размещение объявлений в категориях "Недвижимость", "Транспорт", "Для бизнеса", "Услуги", "Детские товары", "Электроника", "Мода и стиль", "Красота и здоровье", "Хобби и развлечения", "Спорт и отдых", "Для дома и дачи", "Животные", "Стройматериалы и инструменты", "Хэндмейд", "Вакансии".

Для организаций Луганской Народной Республики доступна возможность открыть интернет-магазин или представительство внутри сервиса. Для магазинов на прощадке действует специальная партнёрская программа доски объявлений ЛНР.

В рамках сервиса действует система продажи по принципу аукционов. Продавец назначает начальную ставку и ставку, за которую он гарантированно готов продать тот или иной товар. По завершении аукциона выбирается победитель, которому отправляется уведомление о победе в аукционе. Если ставка не достигла оптимальной для продавца цены, он имеет право решить, продавать ли товар за последнюю предложенную цену.

Обращаем ваше внимание, что администрация сайта не несёт ответственности за достоверность сведений, указанных в объявлениях. Модераторы доски объявлений сервиса VIVAT.SU отслеживают и отклоняют только объявления, явно нарушающие законодательство в области оборота запрещённых средств, а также вызывающие сомнения в достоверности заявленных в них сведений.